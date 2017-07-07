الحضري يصل القصيم وينضم مباشرة لتدريبات التعاون

بريدة - الرياضية | Friday, 07 July 2017 - 15:59 pm

وصل إلى مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز بالقصيم عصر اليوم الجمعة الحارس المصري المخضرم عصام الحضري المنضم حديثاً لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون .



ومن المنتظر أن يشارك الحضري في أول مران له مع التعاون، خلال حصة اليوم الجمعة المسائية .



يذكر أن التعاون تعاقد مع الحضري، قادماً من وادي دجلة، مستفيداً من قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم بمنح فرق دوري السعودي للمحترفين حرية التعاقد مع حراس أجانب.