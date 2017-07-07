مهاجم الفيحاء الجديد يصل للنمسا

الرياض - الرياضية | Friday, 07 July 2017 - 16:01 pm

وصل إلى مقر بعثة نادي الفيحاء بمدينة أنسبروك بالنمسا اليوم الجمعة اللاعب التشيلي روني فرنانديز .



ومن المنتظر أن يجري فرنانديز فحوصات طبية، خلال الساعات القليلة المقبلة، تمهيداً للتوقيع معه بشكل رسمي على عقد انتقاله إلى الفيحاء.



وأعلن الفيحاء الأحد الماضي تعاقده مع فرنانديز، البالغ من العمر 26 عاماً، قادماً من بوليفار البوليفي لمدة 3 سنوات.



يذكر أن الفيحاء يقيم معسكراً إعدادياً لانطلاق الموسم الجديد في النمسا، بعد صعوده لدوري السعودي للمحترفين.