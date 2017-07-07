الغاء عقوبة سجن ميسي مقابل غرامة

مدريد - رويترز | Friday, 07 July 2017 - 16:55 pm

قالت محكمة اسبانية اليوم الجمعة إنها قايضت عقوبة السجن لمدة 21 شهرا على لاعب كرة القدم ليونيل ميسي بسبب التهرب الضريبي في يوليو تموز الماضي بغرامة قدرها ربع مليون يورو.



وأدانت محكمة في قطالونيا لاعب برشلونة ووالده العام الماضي بالاحتيال على السلطات في ضرائب قيمتها 4.1 مليون يورو (4.68 مليون دولار) على إيرادات جناها من حقوق صورته.



وقالت المحكمة إن عقوبة سجن والد ميسي لمدة 15 شهرا استبدلت أيضا بغرامة قدرها 180 ألف يورو.



ولم يكن ميسي أو والده سيقضيان أي وقت في السجن بعد الحكم الأصلي لأن المتهمين الذين لا يملكون أحكام ادانة سابقة يسمح لهم بعدم تنفيذ أي عقوبة تقل عن عامين.