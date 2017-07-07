الفرنسي ماثيو ينتقل إلى سبورتينغ البرتغالي

لشبونة - الفرنسية | Friday, 07 July 2017 - 18:25 pm

أعلن نادي سبورتينغ البرتغالي اليوم الجمعة، تعاقده مع المدافع الفرنسي الدولي جيريمي ماثيو لموسمين تنتهي في يونيو 2019، قادماً من نادي برشلونة الإسباني.



وقال نادي العاصمة البرتغالية لشبونة في بيان: "توصل سبورتينغ إلى اتفاق مع جيرمي ماثيو لتوقيع عقد للموسمين المقبلين".



وكان ماثيو (33 عاما) انخرط في تدريبات سبورتينغ في الفترة الأخيرة لإجراء تجربة في صفوفه، وذلك بعد إنهاء عقده مع برشلونة.



وكان ماتيو انتقل إلى الفريق الكاتالوني عام 2014 مقابل 20 مليون يورو، وأحرز في صفوف الفريق تسعة ألقاب، أبرزها بطولة أسبانيا مرتين عامي 2015 و2016 ودوري أبطال أوروبا عام 2015.



إلا أن ماتيو غاب عن معظم فترات الموسم الماضي بداعي الإصابات المتكررة، ولم يخض سوى 16 مباراة في مختلف المسابقات.