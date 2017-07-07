فهد المرداسي يتسبب في إيقاف وتغريم مدرب المكسيك

زوريخ - رويترز | Friday, 07 July 2017 - 15:37 pm

قال الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" اليوم الجمعة، إنه أوقف خوان كارلوس أوسوريو مدرب المكسيك 6 مباريات، بسبب تلفظه بعبارات مهينة تجاه طاقم الحكام خلال مباراة المكسيك والبرتغال.



وذكر الفيفا أن أوسوريو ارتكب تصرفاً عدائياً تجاه الحكام في مباراة تحديد المركز الثالث في كأس القارات، والتي خسرت فيها المكسيك 2-1، في الثاني من يوليو الجاري.

وبجانب العقوبة التي ستطبق على الفور، ذكر الاتحاد الدولي للعبة، بأن "فيفا" وجه تحذيراً للمدرب مع تغريمه خمسة آلاف فرنك سويسري (5183.5 دولار).



يشار إلى أن الطاقم السعودي بقيادة فهد المرداسي، هو من قاد تلك المباراة، والتي انتهت بخسارة المكسيك.