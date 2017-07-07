رئيس برشلونة: باريس سان جيرمان يعاندنا بشأن فيراتي

برشلونة - الألمانية | Friday, 07 July 2017 - 18:12 pm

اعترف جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة الإسباني، باهتمام ناديه بالتعاقد مع الإيطالي ماركو فيراتي لاعب خط وسط باريس سان جيرمان الفرنسي، ورفض النادي الفرنسي التفاوض بشأن رحيل فيراتي عن صفوفه.



وذكر بارتوميو، في مقابلة نشرتها صحيفة "سبورت" الإسبانية الرياضية اليوم الجمعة: "فيراتي لاعب يريده المدربون، برشلونة يرغب في ضمه، ونعلم أيضا أن اللاعب يرغب في الانتقال لصفوف فريقنا، المشكلة تكمن في أن باريس سان جيرمان أبلغنا بعدم رغبته في أي مفاوضات بشأن اللاعب".



وأضاف: "عدم وجود شرط جزائي في العقد يمثل مشكلة لأنه يحرمك من التعاقد مع اللاعب، ولهذا إذا لم يرغب النادي في البيع، يكون الموقف هكذا حيث يقول مسؤولو باريس سان جيرمان، لا نرغب في البيع، ولا نرغب في التفاوض معكم".



وأصبح فيراتي (24عاماً) هدفاً رئيسياً لبرشلونة في سوق الانتقالات منذ أسابيع.



ومع تولي إيرنستو فالفيردي مسؤولية الفريق، اعتبر مسؤولو النادي أن فيراتي هو اللاعب المثالي لسد الثغرة التي تركها رحيل تشافي هيرنانديز عن صفوف الفريق في 2015، كما أنه أفضل من يشكل ثنائياً ناجحاً وفعالاً مع لاعب الوسط المخضرم أندريس إنييستا.



وبدأ فيراتي اليوم الجمعة مشاركته في تدريبات باريس سان يجرمان استعدادا للموسم الجديد، ويبدو ناصر الخليفي رئيس ومالك نادي باريس سان جيرمان حريصاً على عدم التفريط في فيراتي الذي يعد من أبرز الجواهر في صفوف الفريق الفرنسي.



كما يبدو أن برشلونة ليس لديه خطة بديلة مقنعة لتعويض الفشل في ضم فيراتي قبل غلق باب الانتقالات الصيفية في 31 أغسطس المقبل.