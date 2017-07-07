كلاتنبيرج يوضح إيجابيات معسكر فالنسيا للحكام

فالنسيا- الرياضية | Friday, 07 July 2017 - 19:34 pm

عقد مارك كلاتنبيرج رئيس لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، اجتماعًا مع الحكام المشاركون في معسكر الحكام الإعدادي في مدينة فالنسيا الإسبانية، والذي يستمر حتى 15 من يوليو الجاري، استعدادًا للموسم الرياضي المقبل.



وتحدث الإنجليزي مارك في بداية الاجتماع في الفترة الصباحية، عن أهمية المعسكر وانعكاسه إيجابيًا على مستوياتهم خلال تكليفهم لمباريات الموسم المقبل، كما استمع مارك كلاتنبيرج لأبرز ملاحظات واحتياجات الحكام خلال المعسكر.



من جهة أخرى، خضع الحكام المشاركون لاختبارات في قانون تحكيم كرة القدم، في الفترة الصباحية تحت إشراف عضو اللجنة مرعي العواجي، واشتملت اختبارات الحكام على تطبيقات الفيديو، شملت حالات تحكيمية وعرض لعدد من لقطات تحايل اللاعبين وضربات الجزاء والالتحامات بين اللاعبين.



وفي الفترة المسائية، قدم مارك كلاتنبيرج محاضرة للحكام عن التعديلات الجديدة في قانون التحكيم، قبل أن يخضع الحكام لاختبارات لقياس مدى إدراج الحكام وفهمهم للمحاضرة.