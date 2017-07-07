الأخضر الشاب يواصل تدريباته في معسكر الطائف

الطائف - الرياضية | Friday, 07 July 2017 - 20:29 pm

أجرى الأخضر الشاب اليوم الجمعة، تدريباته اليومية على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بمعسكره الإعدادي المقام في محافظة الطائف، ضمن مراحل الإعداد للتصفيات التي ستقام في محافظة الخبر مطلع نوفمبر المقبل، والمؤهلة لكأس آسيا تحت 19 عامًا 2018م.



وقسّم مدرب الأخضر خالد العطوي اللاعبين إلى مجموعتين، الأولى شملت لاعبي خط الدفاع، والثانية لاعبي خطي الوسط والهجوم، حيث خضعت المجموعة الأولى لتمارين تبادل المراكز وتغطيات العمق الدفاعي تجاه الكرات الساقطة، فيما أجرت المجموعة الثانية تمارين الدفاع في ملعب المنافس والضغط على حامل الكرة، وفي نهاية التدريبات قسّم المدرب خالد العطوي اللاعبين إلى أربع مجموعات أجرت مناورة على منطقتي الجزاء في الملعب.





من جهة أخرى، ينتظر أن ينخرط اللاعب عبدالله الحمدان في التدريبات الجماعية الأحد المقبل، بعد قرب تعافيه من الإصابة التي لحقت به قبل انضمامه لمعسكر الأخضر، في حين لم يشارك عبدالعزيز الضويحي وعبدالمحسن القحطاني في تدريبات اليوم الجمعة، لشعور الأول بآلام في عضلة القدم الخلفية، فيما غاب القحطاني بسبب كدمة بسيطة في الركبة.