الشباب والوطني يفتتحان دورة تبوك الدولية الثانية

تبوك - الرياضية | Friday, 07 July 2017 - 20:52 pm

أجريت مساء اليوم الجمعة قرعة دورة تبوك الدولية الثانية، والتي ستقام خلال الفترة من 31 يوليو – 6 أغسطس 2017، على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية في تبوك، برعاية أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز.



وحضر القرعة ممثلي الفرق المشاركة وهي الاتحاد والشباب والاتفاق والوطني (السعودية) والاسماعيلي (مصر) والصفاقسي (تونس)، ومدير الدورة علي الرماح ورؤساء اللجان، وذلك في قاعة الاجتماعات بفندق بريرا في مدينة الرياض.



وترأس فريق الاتحاد المجموعة الأولى التي ضمت الاتفاق والاسماعيلي المصري فيما ترأس الشباب المجموعة الثانية التي ضمت الوطني والصفاقسي التونسي.



من جهته أكد مدير الدورة علي الرماح أن توزيع الفرق جاء وفق القرعة، وأوضح أن الدورة تحظى بدعم ومتابعة من الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، وان ترتيبات الدورة بدأت منذ وقت مبكر، مشيرا الى ان اللجنة العليا المشكلة للدورة تعمل وتقدم جميع التسهيلات لإظهار الدورة بالشكل الذي يليق بالمنطقة والفرق المشاركة.