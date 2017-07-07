الحكام يجربون الفيديو

الرياض ـ عبد الرحمن مشبب | Saturday, 08 July 2017 - 00:00 am

يشارك حكام بطولة الدوري السعودي للمحترفين اليوم السبت، في إدارة أولى المباريات الودية المعتمدة ضمن برنامج الإعداد الخاص بهم في المعسكر المقام حالياً في مدينة فالنسيا الإسبانية.

وسيكون اليوم التدريب الفعلي لحكم الفيديو المساعد، خلال مباراة ضد أحد الفرق الإسبانية، ويشارك فيها جميع الحكام من خلف الشاشة، ويرافق الحكام مخرجون وفنيون لمتابعة الشاشة والتنسيق في اللقطات.

وخضع الحكام إلى حصة تدريب صباحية، أمس الجمعة، فيما ألقى الإنجليزي مارك كلاتينبرج، رئيس لجنة الحكام، محاضرة استمرت لمدة ساعة خلال الفترة المسائية، ناقش فيها التعديلات الجديدة على قانون كرة القدم، وتلقى أسئلة الحكام حول العديد من الحالات.