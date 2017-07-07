العمار فتحاويا حتى 2019

الأحساء ـ عادل الدحيلان | Saturday, 08 July 2017 - 00:00 am

وقعت إدارة نادي الفتح عقداً احترافياً لمدة موسمين مع عبد الله العمار، لاعب فريق الهلال.

جاء ذلك بعد مستويات مميزة قدمها اللاعب مع فريق الفتح، عندما مثله بنظام الإعارة في الموسم الماضي.

وسيستمر ارتباط العمار بنادي الفتح حتى صيف عام 2019.

وبحسب مصادر خاصة، فإن تعاقد الفتح مع العمار جاء ضمن صفقة التنازل عن اللاعب علي البليهي، لاعب فريق الفتح السابق، الذي وقع لنادي الهلال أواخر يونيو الماضي.

من جانبه، ثمن سعد العفالق، رئيس نادي الفتح، موقف إدارة نادي الهلال وتسهيلها مهام توقيع العقد مع اللاعب العمار، متمنياً للاعب التوفيق خلال مشواره مع الفريق في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.