وكيل محافظة الأحساء يقدم التعازي لذوي الشهيد التركي

الدمام ـ واس | Saturday, 08 July 2017 - 00:00 am

نقل معاذ بن إبراهيم الجعفري وكيل محافظة الأحساء، تعازي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، والأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبد العزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، والأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء، لذوي العريف عبد الله بن تركي التركي، أحد منسوبي قوة الطوارئ الخاصة في المنطقة الشرقية، الذي استشهد بعد تعرض دورية أمن لمقذوف متفجر من قبل عناصر إرهابية بحي المسورة في محافظة القطيف، سائلاً الله تعالى أن يسكنه فسيح جناته، وأن يتقبله من الشهداء، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وقال الجفري بعد أدائه صلاة الميت على الشهيد: "إن العريف التركي استشهد وهو يؤدي واجبه بكل أمانة وإخلاص، مقبلاً غير مدبر، في ميدان العز والشرف"، مبينًا أن ما حدث من اعتداء إجرامي لا يقره عقل ولا دين.