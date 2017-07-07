إحباط محاولة تهريب كبتاجون

الرياض ـ واس | Saturday, 08 July 2017 - 01:50 am

تمكّن جمرك حالة عمّار على الحدود الشمالية الغربية من المملكة، من إحباط محاولتي تهريب كمية من حبوب الكبتاجون، بلغت "121.226" حبـة، عُثر عليها مُخبأة في ثلاث مركبات قَدِمت إلى المملكة عبر المنفذ.

وأوضح خالد الرميح مدير عام جمرك حالة عمّار، أنه قَدِمت للجمرك مركبة من نوع "خصوصي"، وفي أثناء قيام المراقب الجمركي بالإجراءات الجمركية لها عُثر على 60 ألف حبة كبتاجون، كانت مُخبأة في تجويـف "طبلون المركبــة"، بحيث تم توزيـع كامل الكمية داخل أكياس بلاستيكية، ومن ثم جرى إخفاؤها في هذا المخبأ.

وأشار إلى أنه بطريقة التهريب السابقــة نفسها، حاول مسافر آخر يستقل مركبة من نوع "خصوصي"، تهريب "51.237" حبة، إلا أنه تم إحباط محاولته.