محو الأمية للكبيرات

حائل ـ واس | Saturday, 08 July 2017 - 00:00 am

انطلقت الحملة الصيفية للتوعيـة ومحـو الأمية للكبيرات التابعة لمنطقة حائل في قطاع الحائط والسليمي، وتأتي الحملة تنفيذًا لتوجيهات وزارة التعليم للقضاء على الأمية في المجتمع ونشر المعرفة والتعليم في كافة القرى والهجر التي تتبع المنطقة.

وأوضحـــت منيــرة المجحدي مديــر تعليـم الكبيرات في تعليم حائل، المدير التنفيـذي لحملة التوعية ومحـو الأمية للبنات في قطاع الحائط والسليمي، أن الحملة التي تستمر لمدة شهرين؛ بهدف القضاء على الأمية وإيصال التعليم للمستفيدين في أماكنهم.