اتحدوا من أجل التسعيني

جدة ـ ماجد هود | Saturday, 08 July 2017 - 00:00 am

وجـه خالــد التميرك المستشــار الاستثمــاري في نادي الاتحاد، رسالة للجماهير الاتحادية، ذكر فيها أن المرحلة المقبلة تتطلب أن يتوحــد الاتحاديـون من أجل العميد، والسعــي إلـــى المنافسة علـى كل البطولات المحلية.

وأوضــــــح لـ"الرياضيـة" التميـرك قائـــلًا: "يجـب أن نكـون صفًّا واحدًا لدعم الإدارة الاتحاديــة واللاعبــين، خلال الفترة المقبلة؛ حتى يتحقق ما نصبو إليه جميعًا، ونفرح سويًّا بمواصلة تحقيق الإنجـازات والبطولات"، مقدمًا شكره لأنمار الحائلي رئيــس مجلــس الإدارة وأحمد كعكي نائبه، على ثقتهما الكاملة فيه، ومتمنيًا أن يحققا ما يخططان له للمصلحة الاتحادية.

وأضاف بقولـه: "من قربي لهما لمست الحماس والجدية في العمل، وإن شاء الله يتحقق لهما بوقفتنا جميعًا، كما لا أنسى سلطــان النفيعي مسؤول الاستثمار الحالي في النادي، الذي يعمل بإخلاص في مجال الاستثمار لنادي الاتحاد".

وعــن سبــب قبولـــه منصـبًا اتحــاديًّا جديـدًا، رغم ابتعاد الإدارة السابقة، أجاب التميرك: "أنا في خدمة الاتحاد في أي زمان، وطالما أن لدي القدرة على إفادة النادي؛ فلن أتردد للحظة واحدة، وإن شاء الله تعود بالفائدة للبيت الاتحادي".