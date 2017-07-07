الأهلي ينتظر تأشيرات الثلاثي

جدة ـ أحمد اللوقان | Saturday, 08 July 2017 - 00:00 am

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي عصر أمس الجمعة إلى النمسا لإقامة معسكر خارجي استعداداً للموسم الجديد بعد توقفهم في مطار باريس فترة بسيطة قبل التوجه عبر طيران آخر إلى النمسا.

وكان الأوكراني سيرجي ريبروف مدرب الفريق قد منح اللاعبين راحة أمس خوفاً من إجهاد السفر على أن يبدأ الفريق تدريباته اليوم.

في غضون ذلك، بدأت إدارة النادي الأهلي اتصالاتها في محاولة لاستخراج تأشيرة "الشنقن" للاعب علي عواجي نظراً لعدم الحصول عليها في الفترة الماضية، كما سيتم أيضاً استخراج التأشيرة للثنائي راغد النجار وريان الحربي اللذين تقرر مغادرتهما مع بعثة الفريق مؤخراً، ومن المقرر أن يلتحق الثلاثي بالمعسكر فور الانتهاء من الإجراءات.