مدرب الفتح يستعين بلاعبي الأولمبي

الأحساء ـ عادل الدحيلان | Saturday, 08 July 2017 - 00:00 am

قرر التونسي فتحي الجبال مدرب الفريق الأول لكرة القدم في نادي الفتح الاستعانة بعدد من الأسماء الجديدة والصاعدة من درجة الأولمبي من أجل ضمهم إلى معسكر الفريق المقرر إقامته في تركيا استعداداً للموسم الرياضي الجديد.

وكان فريق الفتح قد واصل تدريباته أمس الجمعة على ملعب النادي الرئيسي بإشراف المدرب التونسي فتحي الجبال الذي استهل المران بتمارين الإحماء بعدها قسم اللاعبين إلى مجموعتين أجرى من خلالهما مناورة على نصف مساحة الملعب تركزت على بناء الهجمات السريعة ونقل الكرة من لمسة ولمستين ومن ثم التسديد على المرمى.