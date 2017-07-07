الاتفاق ينهي المرحلة الأولى.. ويستعد لتركيا

الدمام ـ أحمد البريك | Saturday, 08 July 2017 - 00:00 am

يختتم الفريق الأول لكرة القدم في نادي الاتفاق اليوم السبت المرحلة الأولى من استعداداته للدوري السعودي للمحترفين بأداء تدريبه الأخير على ملعب عبد الله الدبل في النادي، على أن يغادر مسـاء غد الأحد إلى معسكره الخارجي في منطقة كارتيـبـه في تركيا، والذي سيقام ضمن المرحلة الثانية من الإعداد خلـال الفترة من 10 وحـتــى 30 من يوليو الجاري، وتتخــلله خمـــس مباريات ودية ستكون أبرزها أمام المنتخب الأولمـبـي العمـاني، وفريـق بخـتـاكـور الأوزكي.

ميدانيــاً، واصـل الفريــق الاتفـاقـي مساء أمس الجمعة تدريباته تحت إشراف المــدرب الصـربــي ميـودراج يسـيتش مدرب الفريق تنوعت ما بـين التدريبـات اللياقية والفنية قبل أن يختتمها بمناورة على الملعب، كانـت هي المناورة الأخيرة للفريق قبل السفر إلى تركيا.

من جهة أخـرى، يقيم خالد الدبل رئيس النادي اليوم مأدبة عشاء لأفراد الفريق، إذ سيجتمع باللاعبين إلى جانب الجهازين الإداري والفني.