سييرا يقود تدريبات الاتحاد.. والأنصاري وفيلانويفا يشاركان

جدة ـ علي العمري | Saturday, 08 July 2017 - 00:00 am

وصل أحمد كعكي نائب رئيس نادي الاتحاد أمس إلى العاصمة الإنجليزية لندن من أجل ترتيب جميع الأمور الخاصة بمعسكر الفريق الأول لكرة القــدم استعداداً للموسـم الجديد، وتأميــن بعض الأمور التي طلبها التشيلي خوزيه سيـيـرا مـدرب الفريق.

وأوضح كعكي أن مغادرته إلى لندن تأتي للوقوف على الترتيبات الأخيرة من صالات وملاعب خاصة بالإضافة إلى تأمين عدد من الوديات وتوفيــر الأجواء المناسبة لتحقيق الأهداف من المعسكر.

إلى ذلك، يسـتـأنف الفريق الأول لكرة القدم في النادي تدريباته اليوم السبت في مرحلته الأولى بعد الإجازة التي منحها الجهاز المشرف على فريق كرة القدم أمس الأول للاعبين.

ويقود تدريبات اليوم التشيلي خوزيه سييرا رفقة طاقمه التدريبي بعد وصولهـم إلى جدة أمس الأول، إذ سيبـدأ التحضير الفعــلي علـــى المستوى الفني من أول مران إذ اكتفـى الوطني حسـن خليـفـة بالتـدريـبـات الـليـاقـيـة فـي الأسبوع الأول.

ويشــهـد مــران اليوم مشاركة للثنائي فهد الأنصاري والتشيلي كارلوس فيلانويفا بعد وصولهما إلى جدة مؤخراً بالإضافة إلى المصري محمود كهربا الذي يتوقع وصوله في ساعات مبكرة من اليوم.

فيما بات من المقـرر انضمـام الثنـائـي أحمـد العكايشي وجمال باجـنـدوح إلى التحضيرات في المرحلـة الثانية التي ستكون في معسكر لندن، إذ منح الأول إجازة إضافية بعد زواجه الذي عقـد مطلع الأسبوع الماضي أما الآخر فبسبب ارتباطه بمناسبة عائلية.

وكان باجندوح قد واصل تدريباته بشكل يومـي في مقر إقامته قي لندن وسينضم إلى المعسكر فور وصول بعثة الفريق.