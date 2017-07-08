الجابر يكتفي بتدريبات استرجاعية بعد تجربة سيفيلد

الرياض ــ الرياضية | Saturday, 08 July 2017 - 15:21 pm

أجرى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب تدريبات استرجاعية اليوم السبت خلال معسكرهم المقام هذه الأيام بالنمسا استعداداً للموسم الكروي الجديد .



واكتفى المدير الفني للفريق سامي الجابر بحصة تدريبية صباحية اليوم تخفيفاً للحمل الذي بذله اللاعبون خلال مباراتهم الودية أمس أمام فريق سيفيلد .





ويسعى الشباب للعودة لمركزه الطبيعي ضمن فرق المقدمة حيث احتل الفريق المركز السادس ضمن ترتيب فرق الدوري السعودي للمحترفين .