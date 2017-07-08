الرويلي ينضم لمعسكر الفيحاء

الرياض ــ الرياضية | Saturday, 08 July 2017 - 15:21 pm

انضم إلى معسكر الفريق الاول لكرة القدم بنادي الفيحاء بمدينة انسبروك بالنمسا اليوم السبت اللاعب عبدالمجيد الرويلي ، بعد أنتهاء الإجازة التي منحت له بسب مشاركته مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم.



وكان الرويلي قد وقع مع الفيحاء بعقد يمتد لموسمين مع أفضلية التجديد لسنة أخرى ، وذلك بحسب ما أعلنه النادي الصاعد مؤخراً إلى دوري المحترفين السعودي.



ومثل الرويلي أندية العروبة والرائد والشباب ، قبل أن يقدم مستويات ملفتة للأنظار بشعار التعاون ساهمت في انضمامه إلى قائمة المنتخب السعودي، ومن ثم تمثيل نادي الهلال خلال منافسات الموسم الماضي.