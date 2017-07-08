رونالدينيو يعود لكرة القدم في باكستان

الألمانية - الرياضية | Saturday, 08 July 2017 - 17:25 pm

وصل ثمانية من نجوم كرة القدم السابقين، من بينهم النجم البرازيلي الشهير رونالدينيو، إلى باكستان اليوم السبت للمشاركة في أكبر حدث لكرة القدم في باكستان.



ويشارك اللاعبون الثمانية مع مجموعة من لاعبي باكستان، في مباريات بين فريقين يضم كل منهما سبعة لاعبين، وذلك للترويج لكرة القدم في هذا البلد الشغوف بالكريكيت، كما يهدف هذا الحدث إلى توجيه رسالة بتحسن الأوضاع الأمنية في باكستان.



ومن المقرر إقامة هذه المباريات في وقت لاحق اليوم بمدينة كاراتشي وغداً الأحد بمدينة لاهور، وتتضمن مجموعة اللاعبين المسافرين إلى باكستان كل من رونالدينيو ومواطنه روبرتو كارلوس والفرنسيين روبير بيرس ونيكولا أنيلكا والبرتغالي لويس بوا مورتي والإنجليزي ديفيد جيمس والهولندي جورج بواتينج، إضافة للويلزي رايان جيجز، النجم السابق لمانشستر يونايتد الإنجليزي، حسبما أفاد منظمو هذا الحدث.