وصل ثمانية من نجوم كرة القدم السابقين، من بينهم النجم البرازيلي الشهير رونالدينيو، إلى باكستان اليوم السبت للمشاركة في أكبر حدث لكرة القدم في باكستان.ويشارك اللاعبون الثمانية مع مجموعة من لاعبي باكستان، في مباريات بين فر