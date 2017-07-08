إدارة الاتفاق: لدينا مهاجم أفضل من ناصر الشمراني

الرياض - الرياضية | Saturday, 08 July 2017 - 19:47 pm

أوضح حاتم المسحل نائب رئيس الاتفاق، أن رحيل محمد كنو وحسن كادش لاعبي الفريق الأول بالنادي، لم يكن برغبة من إدارة النادي، ولكن قرب نهاية عقودهم، أجبرت الاتفاق على الموافقة على عروض الانتقال والاستفادة من مبالغها، موضحاً أن من حق أي لاعب أن يختار العرض الذي يناسبه.



وعن خلاف الإدارة الاتفاقية مع اللاعب محمد كنو، قال المسحل: "الاختلاف الوحيد بيننا وبين محمد كنو كان فيما تبقى من مدة عقده، لكن في نهاية المطاف تم الاتفاق على ما يرضي الجميع".



وأضاف المسحل: "إدارة الهلال كانت متعاونة معنا، ونحن بانتظار إعلانهم للأسماء المستبعدة لنبدأ بالمفاوضات معهم".



وعن مفاوضة الاتفاق للاعب الهلال ناصر الشمراني قال: "نحترم اللاعب ناصر الشمراني ونحترم وتاريخه، ولكن لم نفاوض الإدارة الهلالية فيما يخصه، فلدينا مهاجم أجنبي يصنع الفارق".





وعن قرار زيادة اللاعبيين الأجانب، والسماح بالحارس الأجنبي علق قائلاً: "موضوع زيادة الأجانب ساهم في دخول الأندية الأخرى بالمفاوضات على اللاعبين المحليين في الاتفاق، وهذا من حقهم، وليس لدينا نيّة للتعاقد مع حارس مرمى أجنبي".