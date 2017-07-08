الشلهوب يتقدم لاعبي الهلال في الفحوصات الطبية

الرياض - الرياضية | Saturday, 08 July 2017 - 20:02 pm

بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، استعداداته لخوض منافسات الموسم المقبل، بعد أن تمتع اللاعبون بإجازتهم السنوية، حيث خضع عدد من لاعبي الفريق عصر اليوم السبت، إلى عمل فحوصات طبية وقياسات عضلية؛ تحت إشراف بوبا الشريك الطبي للنادي العاصمي، وتم تقسيم اللاعبين إلى ثلاث مجموعات لإجراء الفحوصات الطبية، حيث تقدم المجموعة الأولى محمد الشلهوب ونواف العابد ومحمد جحفلي وعمر خربين وإدواردو، والمنضم حديثاً للفريق حسن كادش.



وتستمر الفحوصات الطبية والقياسات العضلية للاعبي الفريق حتّى يوم بعد غدٍ الإثنين؛ قبل يوم واحد من المغادرة لإقامة المعسكر الخارجي، والذي سيقام بالنمسا، والذي يستمر من الثلاثاء القادم، وحتى يوم الإثنين الحادي والثلاثون من شهر يوليو الحالي.