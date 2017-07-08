كلاتنبيرج يشرح للحكام "تقنية الفيديو"

فالنسيا - الرياضية | Saturday, 08 July 2017 - 21:14 pm

واصل الحكام والحكام المساعدون، تدريباتهم اليومية في المعسكر الإعدادي المقام في مدينة فالنسيا الإسبانية، تحت إشراف رئيس لجنة الحكام في الاتحاد مارك كلاتنبيرج.



وبدأ اليوم الثالث من المعسكر صباحًا بإجراء عدد من الفحوصات الطبية لجميع الحكام، عقِب ذلك أجرى الحكام تمارين اللياقة البدنية وتمارين بواسطة الأدوات والكرة، حيث استغرقت التدريبات الصباحية ساعتين ونصف.



وفي الحصة المسائية، استكمل رئيس لجنة الحكام في الاتحاد السعودي مارك كلاتنبيرج محاضرته التي بدأت أمس الجمعة والخاصة بالتعديلات الجديدة لقانون تحكيم كرة القدم شملت اختبارات تحريرية وعبر الفيديو، بعدها شارك الحكام بورشة عمل شملت اختبارات لقياس مدى إدراج الحكام لليوم الثالث من المعسكر الذي يختتم في الخامس عشر من شهر يوليو الجاري.



من جانبٍ آخر، ينتظر أن يشارك الحكام والحكام المساعدون في اختبارات تقنية الفيديو المساعد للحكم يوم الأربعاء المقبل بهدف التدريب عليها لتأهيلهم بشكلٍ عملي، استعدادًا للتطبيق التجريبي للموسم الرياضي المقبل، حيث أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم في أبريل الماضي، عن إدخال التقنية بشكل غير مباشر في النصف الأول من الموسم، في حين ستكون التقنية بشكلٍ مباشر في مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.



ويدخل الحكام غدًا الأحد يومهم الرابع في المعسكر، والذي سيشتمل على تمارين لياقية وأخرى بواسطة كرة اليد وشرح عدد من الحالات التحكيمية عن طريق الفيديو.