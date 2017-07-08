اللاعب السعودي ناقص احترافيا وفنيا

الرياض ـ أحمد الخلف | Saturday, 09 July 2016 - 00:00 am

أكد بندر الجعيثن المدرب الوطني على أن القيمة السوقية للاعب السعودي حاليا لا تعكس حقيقة ما يقدمه فنياً على أرض الملعب، وأن المتابعة الإعلامية والشهرة الكبيرة التي اكتسبها هؤلاء اللاعبون والمدربون، ليست بالضرورة بسبب ارتفاع قيمتهم السوقية في سوق الانتقالات، وقال لـ "الرياضية": “للأسف، اللاعب السعودي لديه نقص في الجانب الاحترافي والفني، ويكون تعويض هذا الجانب بالهالة الإعلامية والشهرة التي تصنعها وسائل الإعلام والتنافس بين الأندية على الاستقطاب".

وأضاف: "جاءت القرارات الأخيرة لاتحاد القدم بزيادة عدد اللاعبين الأجانب للحد من ارتفاع قيمة عقود اللاعبين السعوديين، لأنه لا يعطي فنياً ما يوازي قيمة عقده وبقدر ما يأخذ"، وشدد الجعيثن على أنه لا يؤيد جلب ٦ لاعبين أجانب، وأنه كان يجب أن يكون هناك قرارات أخرى مثل وضع سقف لهذه العقود، متخوفاً أن يؤثر ذلك بشكل سلبي على المنتخب السعودي واكتشاف المواهب.

وتابع متحدثاً عن الانتقالات الكبيرة التي قام بها نادي الفيحاء: "انتقالات النجوم إلى نادي الفيحاء لن تؤثر في قيمتهم السوقية، لأن هذا النادي بحسب ما نشاهد يبحث عن البقاء في دوري المحترفين في الموسم الأول، ويتبع إستراتيجية في التعاقد للمنافسة لكي يقدم نفسه بشكل أقوى من خلال تعاقداته المحلية والأجانب، فالقيمة السوقية للاعب تتأثر بشكل كبير بما يقدمه اللاعب من مستويات وأهداف وحتى تمريرات وانسجامه مع زملائه اللاعبين بالفريق بطرق علمية مدروسة، ولاعبو الفيحاء الجدد هم وحدهم من يستطيعون المحافظة على قيمتهم من خلال ما سيقدمونه هذا الموسم مع فريقهم".