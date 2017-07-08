الاجتماع يؤجل للمرة الثانية على التوالي

الرياض ـ فهد البطاح | Saturday, 09 July 2016 - 00:00 am

تأجل اجتماع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية للمرة الثانية على التوالي والذي كان من المفترض انعقاده اليوم الأحد في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض، وكان قبلها قد تأجل عن موعده الأربعاء الماضي بسبب تمديد الإجازة، فيما تمحورت أسباب التأجيل الأخير حول رغبة محمد بن عبد الملك آل الشيخ رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الإلتقاء برؤساء الاتحادات الرياضية السعودية بشكل فردي للحوار معهم واستطلاع رؤاهم حول العمل القائم ورؤيتهم للمستقبل.

يذكر أن أعضاء مجلس الإدارة للجنة الأولمبية العربية السعودية تم تعيينهم وانتخابهم قبل نحو 3 أشهر للدورة الأولمبية الجديدة 2017ـ2020، برئاسة محمد بن عبد الملك آل الشيخ، وعضوية كل من الأمير عبد الحكيم بن مساعد والمهندس لؤي ناظر والأمير سلطان بن بندر الفيصل والأمير عبد الله بن فهد بن عبد الله وعبد اللطيف الهريش وتركي الخليوي وسلطان السويلم وماجد بن خثيله وناصر الدغيثر والعميد هادي بن بكر، وسيكون الاجتماع المقبل المنتظر عقده بعد شهر من الآن هو الأول للمجلس برئاسة الرئيس الجديد.