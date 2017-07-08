أخضر الناشئين يفتتح معسكر الباحة

الباحة ـ الرياضية | Sunday, 09 July 2017 - 00:00 am

افتتح المنتخب السعودي لدرجة الناشئين تمارينه أمس السبت بمعسكره الإعدادي المقام في منطقة الباحة والذي يستمر حتى العشرين من شهر يوليو الجاري، تحضيراً للمشاركة في تصفيات بطولة كأس آسيا تحت 16 عاما 2018 التي يستضيف فيها الأخضر مجموعته منتصف سبتمبر المقبل في الرياض.

وأجريت الحصة التدريبية الصباحية في الصالة الرياضية بمقر سكن البعثة، في حين بدأت الحصة التدريبية المسائية على ملعب مدينة الملك سعود الرياضية بالجري حول الملعب، تبعها تمارين لرفع المعدل اللياقي، واختتمت الحصة بتمارين تكتيكية. وكانت بعثة المنتخب وصلت منطقة الباحة أمس الأول على دفعات.

من جهته، قدم قاسم الطيب مدير منتخب الناشئين شكره وتقديره للاعبين على الانضباطية التي أظهروها في أولى أيام المعسكر وانضمامهم في الوقت المناسب، متمنياً التوفيق للأخضر في الإعداد للتصفيات الآسيوية التي يستضيفها والوصول للبطولة الآسيوية.