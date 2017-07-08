الحزم.. يستنسخ نهج الفيحاء في الأولى

الرس ـ فهد البطاح | Sunday, 09 July 2017 - 00:00 am

أنهت إدارة نادي الحزم ممثلة بالرئيس عبد الله المقحم مساء أمس التعاقد مع لاعب الفيحاء السابق علي خرمي "مهاجم"، وجرى التوقيع في مقر شركة ركاء بالرياض، وتكفل بالصفقة عضو الشرف الداعم سلمان المالك ليكون اللاعب الثالث الذي ينضم من الفيحاء بعد إتمام التعاقد مع زميليه سعود مكبش وسعيد مصطفى بله "مواليد" ومن قبله التعاقد مع مدرب الفيحاء السابق الحبيب بن رمضان "تونسي".

وكان قبلها قد وقع الحزم مع كل من خالد البركة "هجر" وسامي قشطه "وج" ودؤواد السعيد "حارس" قادماً من النهضة وعبد الرحيم الخيبري"حارس" قادماً من الثقبة ودوجلاس "أجنبي" من الجيل وعبد الفتاح آدم "مواليد" قادماً من "الجيل" وراكان الطويرقي "وج" وسعيد القرني "وج".

فيما تمت توقيع عقود احترافية لمدة 5 سنوات مع لاعبي شباب النادي خالد اللزام وراكان الحربي وأتت هذه الصفقات خلال فترة تقارب الشهر ليكون فريق الحزم أول فرق دوري الأولى الذي أنهى ملف اللاعبين وذلك بعد عمل مخالصة مع 11 لاعباً وتم تجديد عقود 11 لاعباً.