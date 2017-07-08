الاتحاد.. من دون كهرباء

جدة ـ علي العمري | Sunday, 09 July 2017 - 00:00 am

اضطـــــر التشــيلي خوزيه سييرا مــــــدرب الفريق الأول لكرة القدم في نادي الاتحـاد، إلى إلغاء التدريب المقرر إقامته أمس السبت، بعد انقطاع الكهرباء في مقر النادي، بسبب عطل في كبينة التوزيع، حيث سارعت فرق الصيانة إلى إصلاح العطل لتجهيز الملعب قبل انطلاق تدريبات اليوم الأحد.

واســــتغل ســـييرا العطل وعقد اجتماعًا مع لاعبي الفريق، هنأ فيه الثلاثي الأجنبي المصري محمود كهربـــا، والكويتي فهد الأنصــاري، والتشيلي كارلــوس فيلانويفا، بعد تجديد عقودهم مع الفريق، فيما اطمأن على الوضع الصحي للثنائي عمار الدحيم وعساف القرني، وذلك بعد تعرضهما للإصابة الموسم الماضي.

وكان النادي قـــد شهد حضـور أنمــــار الـحائلي رئيـــس النــــادي وعبد الله شـــرف الدين شرفي النادي، حيث التقيا اللاعبين وطالبوهم ببذل مزيد من الجهــد لتحقيق تطلعات الجماهير الاتحاديــة في الموسم الجديد.