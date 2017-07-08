الإصابات تلاحق الاتفاق قبل تركيا

الدمام ـ أحمد البريك | Sunday, 09 July 2017 - 00:00 am

اختتم لاعبو الفريق الأول لكرة القدم في نادي الاتفاق أمس السبت، المرحلة الأولى من الإعداد للموسم الجديد، بعد أن أجروا تدريبهم الأخير على ملعب عبد الله الدبل في النادي، قبل المغادرة مساء اليوم الأحد إلى مدينة كارتيبة التركية التي سيقيم فيها اللاعبون معسكرا إعداديا يستمر حتى الثلاثين من يوليو الجاري.

وتقرر أن يخوض الفريق خمس مباريات ودية، وستكون بدايتها أمام فريق فورتونا سيتادر الهولندي الأربعاء المقبل، فيما يواجه منتخب عمان الأولمبي في الخامس عشر من يوليو وسابيل الأذربيجاني في العشرين منه، وآلتاي سبورت التركي في ٢٣ يوليو، قبل أن يختتم مواجهاته الودية باللعب أمام بختاكور الأوزبكي في الثامن والعشرين من يوليو.

واكتفى الصربي ميودراج يسيتش مدرب الفريق خلال تمرين الأمس، بتدريب لياقي خفيف، قبل التوجه إلى منزل خالد الدبل رئيس النادي الذي أقام مأدبة عشاء للاعبين والجهازين الفني والإداري قبل السفر إلى تركيا.

من جانب آخر، بدأت عيادة النادي تكتظ باللاعبين المصابين، فغاب عن تدريب الأمس كل من يحيى عتين وعمر السنين وخالد العبود الذين خضعوا لبرنامج خاص بعيدا عن المجموعة، فيما تمرن علي الزبيدي بشكل منفرد هو الآخر.

وستكتمل صفوف الاتفاق في معسكر تركيا، بانضمام كل من الكويتي فهد الهاجري والعراقي أحمد إبراهيم اللذين تعاقد الفريق معهما أخيراً.