الرائد يشترط مخالصة الهلال لإعادة شراحيلي

بريدة ـ الرياضية | Sunday, 09 July 2017 - 00:00 am

اشترطت إدارة نادي الرائد على اللاعب خالد شراحيلي حارس مرمى فريقهم الأول لكرة القدم "السابق" إجراء مخالصة مالية مع ناديه الهلال من أجل إعادة التفاوض معه من جديد لحماية مرماهم في منافسات الموسم الجديد.

وكانت إدارة نادي الرائد قد تعاقدت مع شراحيلي خلال الفترة الشتوية الموسم الماضي، إلا أن اللاعب تعرض إلى إصابة في الرباط الصليبي، الأمر الذي جعل الإدارة تسارع لإنهاء إعارته.

ويخضع خالد شراحيلي خلال الفترة الحالية للتأهيل الطبي على موضع إصابته، حيث قارب على الانتهاء من البرنامج التأهيلي من أجل عودته للملاعب من جديد.

وكانت إدارة نادي الهلال قد أبلغت اللاعب لاستكمال برنامجه الطبي في النادي، لحين وصول عرض للاعب من أجل إعارته أو بيع ما تبقى من عقده الجاري مع النادي، حيث فضل الأرجنتيني دياز التعاقد مع العماني الدولي علي الحبسي مع بقاء الحارس عبد الله المعيوف، واستبعد فكرة الاستعانة بخدمات شراحيلي.

وتبذل إدارة نادي الرائد حاليا جهودا مع مــــدرب الفريق الجزائري توفيق روابح، من أجل الاستعانة بعنصر اللاعـــب الأجنبــي في صفوف الفريق، حيث يملك النـادي حاليا أربعــة أجانب وهم البرازيليون "أمورا، ووينــدر لويـــز، وســـابيا"، والفرنسي بانجورا، مع تبقي خانتين، أحدهما سيكون حارس مرمى في حال الفشل في الاستعانة بحارس محلي.