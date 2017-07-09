الفيحاء يكمل اجراءات ضم ادملسون وروني

الرياض ــ الرياضية | Sunday, 09 July 2017 - 12:19 pm

أعلن نادي الفيحاء عن ضم الثنائي الأجنبي التشيلي روني فرنانديز والمدافع أدملسون إستالين دياز لاعب منتخب الرأس الأخضر.



ووقع الثنائي عقوداً مع الفيحاء لثلاث سنوات لكل لاعب ، وجرت مراسم التوقيع بمقر معسكر الفريق في جمهورية النمسا .



وعبر التشيلي روني فرنانديز عن سعادته بوجوده في نادي الفيحاء متمنياً أن يقدم مع زملائه اللاعبين المستويات التي ترضي عشاق الفيحاء.



ومن جانبه وجه أدملسون باروس رسالة إلى جمهور الفيحاء قال فيها: "أنا سعيد بإنضمامي لنادي الفيحاء وأحتاج إلى دعمكم لتحقيق النتائج المرجوه من الفريق."