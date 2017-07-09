الشباب ينهي المرحلة الأولى من معسكر النمسا ويتوجه إلى سالزبورغ

الرياض ــ الرياضية | Sunday, 09 July 2017 - 14:02 pm

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب المرحلة الأولى من معسكره الإعدادي المقام هذه الأيام بمدينة سيفيلد النمساوية .



وأجرى الشباب صباح اليوم الأحد المران الأخير له في مدينة سيفيليد قبل أن يتوجه الى مدينة سالزبورج لإكمال المرحلة الثانية من المعسكر .



وحرص المدير الفني للفريق سامي الجابر خلال حصة اليوم التدريبية على رفع المعدل اللياقي لدى اللاعبين تحت اشراف مدرب اللياقة الارجنتيني خوان ألفانو.



على صعيد متصل أجرى حراس الفريق فاروق بن مصطفى وعبدالله السديدي وفهد الحبيب تدريبات فردية تحت اشراف مدرب الحراس الانجليزي مارلون بيرسفورد