رابطة المحترفين تحدد مواعيد إصدار بطاقات الدوري

الرياض ـــ الرياضية | Sunday, 09 July 2017 - 14:30 pm

أكدت رابطة دوري المحترفين السعودي أن فترة التسجيل الأولى الخاصة بطلبات إصدار بطاقات دخول الملاعب لتغطية مباريات دوري المحترفين السعودي للموسم 2017 / 2018 م ، ستبدأ يوم بعد غدٍ الثلاثاء 17 / 10 / 1438 هـ الموافق 11 / 7 / 2017 م على أن يكون أخر موعد لقبول الطلبات يوم السبت 4 / 12 / 1438 هـ الموافق 26 / 8 / 2017 م ولن يتم قبول أي طلب بعد هذا الموعد ، وذلك عبر النموذج الإلكتروني الخاص الموجود في موقع الرابطة الرسمي :



www.Spl.com.sa



وتنوه الرابطة بضرورة أرفاق صورة ملونة وواضحة للوجه من الأمام بدقة عالية ، بالإضافة إلى صورة من الهوية الوطنية أو الإقامة لغير السعوديين ، وصورة لخطاب التكليف من الجهة الإعلامية التي يتبع لها الإعلامي يوضح من خلاله تكليفه بالتغطية الإعلامية لمباريات دوري هذا الموسم .



وتؤكد الرابطة بأنه لن يتم منح المواقع الإلكترونية الغير متخصصة في المجال الرياضي أي بطاقة لدخول الملاعب ، باستثناء بعض المواقع التي يوجد بها قسم رياضي نشيط ومتابع للأحداث الرياضية أول بأول مع العلم بأنه لن يتم السماح لأي صحفي او مصور بالتواجد في الملعب بدون بطاقته الاعلامية والصادرة من قبل رابطة دوري المحترفين .



وسيتم السماح لحاملي البطاقات بدخول الملاعب أثناء مباريات الدوري فقط ، بينما ستصدر بطاقات دخول الملاعب لبقية المسابقات الأخرى التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم عن طريق الإدارة المعنية باتحاد الكرة .