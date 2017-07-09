القحطاني يجتاز الكشف الطبي والرباعي يستعد لأول معسكر مع الهلال

الرياض ــ الرياضية | Sunday, 09 July 2017 - 16:51 pm

واصل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال اجراء الفحوص الطبية والقياسات العضلية استعداداً للمغادرة للنمسا حيث المعسكر الإعدادي للفريق للموسم الجديد .



وانضم الثلاثي المنضم حديثاً لصفوف الفريق الهلالي كادش وكانو وفلاتة لقائمة اللاعبين الذين أكملوا فحوصاتهم الطبية اليوم ، كما انضم لقائمة اللاعبين الذي أكملوا الفحص الطبي اليوم مهاجم الفريق ياسر القحطاني .



وينتظر أن تغادر بعثة الفريق إلى النمسا صباح الثلاثاء المقبل لإقامة معكسر إعدادي هناك استعداداً للموسم الكروي الجديد .