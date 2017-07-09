روني يعود إلى ايفرتون بعد 13 عاماً في مانشستر يونايتد

الفرنسية - الألمانية | Sunday, 09 July 2017 - 17:14 pm

أعلن مهاجم مانشستر يونايتد الانجليزي واين روني اليوم الأحد عودته الى صفوفه ناديه السابق ايفرتون لمدة عامين، في صفقة انتقال حر بعد 13 عاما قضاها في صفوف الشياطين الحمر.



وقال روني (31 عاما) في بيان: "منذ فترة وانا اقول ان ايفرتون هو الفريق الوحيد الذي يمكن ان ألعب معه في الدوري الانجليزي غير مانشستر يونايتد، وبالتالي فأنا سعيد بتحقيق هذه الخطوة".



وأضاف: "انا متلهف للعودة الى ايفرتون، أتطلع بفارغ الصبر الى لقاء (المدرب الهولندي) رونالدو كومان والزملاء".



وتابع: "قبل 13 عاما، غادرت الفريق للانضمام الى مانشستر يونايتد من أجل الفوز بالالقاب وكنت محظوظا بكوني واحدا من نجوم الفترة الاكثر نجاحا في تاريخ النادي".



وأردف قائلا: "يتعين علي العودة الى ايفرتون لانني أثق في أن رونالد كومان بصدد بناء فريق بامكانه الفوز بشيء ما وانا أتطلع بفارغ الصبر للعب دوري في تحويل ذلك الى حقيقة في هذا النادي الذي أسانده منذ طفولتي".



وأكد النادي من جهته عودة روني، في بيان اعتبر خلاله مدربه كومان ان: "واين أظهر لي الطموح الذي نحتاجه وعقلية الفوز، انه يعرف كيفية الفوز بالالقاب وانا فعلا سعيد بقراره العودة الى بيته"، مضيفا: "انه يعشق ايفرتون وكان يتطلع الى العودة. عمره 31 عاما فقط وليس لدي اي شك في مؤهلاته. تواجده هنا امر رائع".



وجاء اعلان صفقة عودة روني الى ايفرتون غداة إعلان يونايتد تعاقده مع مهاجم ايفرتون الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو مقابل 85,5 مليون يورو.



وفقد روني الهداف التاريخي للمنتخب الانجليزي (53 هدفا)، مكانه في تشكيلة الشياطين الحمر في عهد مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو.



ولعب روني 77 مباراة مع ايفرتون سجل خلالها 17 هدفا في الفترة بين 2002 عندما بدأ مشواره في الدوري في سن السادسة عشرة، و2004 عندما انتقل الى يونايتد، وحقق مع الاخير القابا عدة: دوري ابطال اوروبا والدوري الاوروبي و5 القاب في الدوري وواحد في كأس الاتحاد و3 في كأس الرابطة وواحد في مونديال الاندية.