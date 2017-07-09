الاتحاد : نسعى للاستفادة من قرار رفع عدد المحترفين

جدة - الرياضية | Sunday, 09 July 2017 - 17:25 pm

أكد مجلس إدارة نادي الاتحاد امتثاله لقرار الاتحاد الدولي لكرة القدم والخاص بمنع النادي من التسجيل لفترتين ابتداء من الانتقالات الصيفية الحالية ، مشددا على عدم دخوله في أي مفاوضات مع أي لاعب محلي أو أجنبي خلال الفترة الحالية .



وأوضح النادي في بيان أصدره اليوم إلى أنه غير معني بما يتم تداوله من أنباء في هذا الإطار لكنه أشار إلى سعيه مع عدد من المختصين لإيجاد حل قانوني لتفادي العقوبة وقال : يبذل مجلس ادارة النادي قصارى جهده لتسوية هذا الملف حتى يستطيع الفريق تدعيم صفوفه والاستفادة من قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم برفع عدد اللاعبين المحترفين غير السعوديين إلى ستة لاعبين.