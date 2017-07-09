تشيلسي يضم روديجر مدافع روما

رويترز - الرياضية | Sunday, 09 July 2017 - 18:45 pm

قال تشيلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد إنه ضم المدافع الألماني أنطونيو روديجر من روما الإيطالي بعقد لمدة خمس سنوات.



وأمضى روديجر الموسمين الماضيين في الدوري الإيطالي بعد أن انتقل لروما في 2015 على سبيل الإعارة من شتوتجارت قبل أن ينضم بشكل نهائي في نهاية الموسم.



وقال روديجر "إنه شعور رائع لأن فرصة الانضمام لناد ضخم كهذا أمر لا يحدث لكل اللاعبين".



وأضاف "أتطلع لمقابلة زملائي الجدد وأنا فخور للغاية بأنني أصبحت لاعباً في تشيلسي".



وشارك روديجر في 17 مباراة مع منتخب ألمانيا منذ ظهوره الأول عام 2014.



ويتطلع المدرب أنطونيو كونتي لتدعيم تشكيلته التي أحرزت لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الأول بملعب ستامفورد بريدج.



وروديجر هو ثاني لاعب يضمه النادي اللندني في فترة الانتقالات الحالية بعد الحارس ويلي كاباييرو الذي انضم في صفقة انتقال حر قادماً من مانشستر سيتي.



ويبدأ تشيلسي موسم 2017-2018 باستضافة بيرنلي يوم 12 أغسطس.