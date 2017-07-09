حسن معاذ مودع الشبابيين: قضيت في الشباب أجمل أيامي

الرياض - الرياضية | Sunday, 09 July 2017 - 21:17 pm

أعطت إدارة نادي الشباب برئاسة عبدالله القريني اليوم الأحد اللاعب حسن معاذ مخالصة مالية، حيث ودع اللاعب الشبابيين عبر حسابة الشخصي في "تويتر" :"قائلاً الحمد الله على ماكتب لنا".



وأضاف اللاعب: "قضيت 15 عاماً في النادي تعتبر هي أجمل أيامي التي لا تنسى، وحققت الكثير من الإنجازات والبطولات التي افتخر بها في عالم الإحتراف".



وشكر معاذ كل من وقف معه خلال مشواره الكروي من لاعبين ومدربين وأعضاء شرف، وخص بالشكر الجماهير الشبابية العريقة، وإلى الرمز الشبابي الأمير خالد بن سلطان