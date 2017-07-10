رئيس شركة دار الضيافة يعايد المرضى ويحتفل معهم بالعيد

الرياض ـ الرياضية | Monday, 10 July 2017 - 00:00 am

قام حمدان بن عويد البدر رئيس شركة دار الضيافة المالكة للمطاعم المحلية المبتكرة سزلر هاوس، كانتون، تاكوهت، روما وَي، شاورماريتو وأرومة القهوة بزيارة مستشفى الملك خالد الجامعي في أول أيام عيد الفطر، حيث تحتفل إدارة المستشفى ومنسوبوها بهذا اليوم، وقام أيضاً بمعايدة المرضى للترفيه عنهم ولزرع الابتسامة على وجوههم بحضور الدكتور فيصل السيف المدير التنفيذي للشؤون الصحية في المدينة الطبية الجامعية، ومطلق بن عبد الرشيد المدير التنفيذي للمستشفى، وعدد من المسؤولين حيث قدموا لهم الهدايا والحلويات، وقالت فريال بنت عبد العزيز العقيل مسؤولة علاقات المرضى ومشرفة صالات ألعاب الأطفال بالمستشفى: "نشكر شركة دار الضيافة على هذه المبادرة الطيبة وزيارة المرضى وخاصة الأطفال، حيث زرعت البسمة على وجوههم جميعاً".

وعلق حمدان البدر رئيس الشركة قائلاً: "نشكر الدكتور فيصل السيف ومطلق الرشيد على تشريفهما لهذه المناسبة الجميلة في المستشفى، وإن زيارتنا اليوم للمستشفى ومعايدة المرضى تأتي من منطلق المسؤولية الاجتماعية للشركة، ونحن في دار الضيافة نخدم العديد من الفعاليات الاجتماعية والجمعيات الخيرية مثل جمعية إنسان وجمعية بنيان وجمعية حركية وغيرهم، مؤكداً على استمرار تلك المبادرات".