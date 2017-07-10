بيوت الشباب تجهز الدراجات

الرياض ـ واس | Monday, 10 July 2017 - 00:00 am

واصل المنتخب السعودي للدراجات أمس الأحد برنامجه التدريبي في صالة بيوت الشباب في الرياض ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي لدورة الألعاب الآسيوية للصالات المغلقة التي تستضيفها جمهورية تركمانستان في شهر سبتمبر المقبل.

وضمت قائمة المنتخب بقيادة المدرب روبرت وليم قود ومساعده مضحي الدوسري 16 دراجاً هم سلطان عسيري، علي جساس، أيمن الحبرتي، حسن الجمعة، أحمد البشري، عبد العزيز الخويتم، نزار أبو عبد الله، مصطفى الربيع، محمد المشيخص، عبد الله المشيخص، أحمد الحسن، حسن الحبيب، يوسف اليوسف، حسن البراهيم، أحمد الهميلي، وفيصل الشريف.