الإصابات تربك الأخضر الشاب قبل المونديال

الرياض ـ الرياضية | Monday, 10 July 2017 - 00:00 am

تلقى المنتخب السعودي الشاب لكرة اليد ضربة موجعة بعد الإصابة التي تعرض لها صادق المحسن نجم المنتخب السعودي ليكون رابع لاعب أساسي يستبعد من القائمة قبل انطلاق كأس العالم لكرة اليد لدرجة الشباب في الجزائر 2017. وبينت الفحوصات التي أجراها صادق المحسن تعرضه لقطع في الرباط الأمامي ويحتاج معه لتدخل جراحي، حيث سيجري عملية جراحية خلال اليومين المقبلين خارج السعودية.

وكان قبلها بأيام قد أصيب اللاعب محمد الباشا بكسر في إبهام اليد والذي يحتاج لوضع الجبيرة على الأقل لخمسة أسابيع حسب توصيات الطبيب المعالج لينضم لزملائه جهاد السيهاتي وعلي حكيم مع أخضر شباب اليد في المعسكر الخارجي المقام حالياً في سلوفينيا استعدادا لخوض بطولة العالم 2017م والتي ستقام في الجزائر من 18ـ30 يوليو الجاري.

من جانبه، علق تركي الخليوي رئيس الاتحاد السعودي لكرة اليد حول الإصابات قائلا: "لم تأتِ الرياح بما نحب وذلك بفقد خدمات أبرز 4 لاعبين في المنتخب بسبب الإصابات التي داهمت اثنين منهم خلال اليومين السابقين وقبل الانطلاق بعشرة أيام، والثالث لم يجهز بعد من إصابته السابقة ومن الصعوبة المجازفة والمشاركة فيه ولكن الأمل بعد الله بالبقية الذين نأمل أن يصمدوا خلال مشوار المونديال الطويل والصعب والثقة فيهم كبيرة ".

وأضاف "حتى نكون واضحين أمام جماهيرنا نعتبر فقدنا 50‎% من قوة المنتخب، والله يتمم على خير".