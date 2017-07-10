نواف بن محمد يشارك في اجتماعات القوى

الرياض ـ الرياضية | Monday, 10 July 2017 - 00:00 am

شارك الأمير نواف بن محمد عضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي لألعاب القوى في اجتماعات مجلس إدارة الاتحاد الآسيوي التي عقدت خلال الأيام القليلة الماضية بولاية أوديشا في مدينة بهونسيوار الهندية والتي حضرها أيضا المهندس سهيل الزواوي نائب الرئيس

وأسفر الاجتماع عن العديد من القرارات المهمة جاء أبرزها وضع الخطة الإستراتيجية للاتحاد على مدى الأربع سنوات المقبلة وإقرارها من قبل الجمعية العمومية التي أعقبت الاجتماعات مباشرة، كما تم في الاجتماع مراجعة مقترحات المجلس لفصل منصب الأمين العام من منصب أمين الصندوق. وأن يزال منصبهم من العضوية في المجلس. بحيث يصبحوا موظفين بعقد وراتب. ويغير مسمى الأمين العام إلى مسمى مدير تنفيذي، ومسمى أمين الصندوق إلى مسمى مدير مالي. حسب لوائح الاتحاد الدولي لألعاب القوى. وقد تم أخذ الموافقة النهائية من الجمعية العمومية على أن يتم تنفيذ هذا القرار بعد انتخاب مجلس الإدارة الجديد عام ٢٠١٩.