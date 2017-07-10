نجران يجدد الثقة في العياري

أبها ـ حسن ذيبان | Monday, 10 July 2017 - 00:00 am

جدّدت إدارة نادي نجران برئاسة مصلح آل مسلم الثقة في المدرب التونسي محمد العياري مدرب الفريق الأول لكرة القدم في نادي نجران وطاقمه المساعد، ويأتي ذلك رغبة من إدارة النادي في الاستقرار الفني للفريق.

وكان نجران قريباً من التأهل إلى الدوري السعودي للمحترفين بعد أن حل في المركز الثالث بدوري الدرجة الأولى، وخاض مواجهة الملحق أمام الباطن، وتعمل إدارة نجران على مواصلة النتائج الإيجابية والاستعداد المبكر لمنافسات دوري الدرجة الأولى والعودة من جديد إلى الدوري السعودي للمحترفين في الموسم المقبل.

ومن جانب آخر، حددت الإدارة بالاتفاق مع الجهاز الفني يوم السبت 21 من شهر شوال الجاري، موعداً لانطلاقة تدريبات الفريق في نجران، ومن ثم التوجه إلى معسكر خارجي لمدة عشرين يوماً، ولم تحدد الإدارة حتى الآن مقر معسكر الفريق الخارجي.