كازان تعد أخضر الطائرة

الرياض ـ الرياضية | Monday, 10 July 2017 - 00:00 am

يواصل المنتخب السعودي الأول للكرة الطائرة تمارينه اليومية في معسكره الخارجي بروسيا في مرحلته الثانية من المعسكر الإعدادي للمشاركة في البطولة الآسيوية المقرر إقامتها في إندونيسيا خلال الفترة من 24 يوليو إلى 1 أغسطس 2017 بعد أن اختتم المعسكر الداخلي على ملاعب معهد إعداد القادة بالعاصمة، وقد اختار رامون جارسيا مدرب المنتخب السعودي 18 لاعباً وهم أحمد البخيت وخليل حجي وحسين المعيدي وحسن الوثلان وعبد الله الزهراني وأسعد عزوز وعمر النجراني وإبراهيم مجرشي وعايض الدوسري ويوسف أبو عوف وسامي صامطي وحسين المريط وعلي هوساوي ومشاري القرشي وأحمد عبد الواحد وضياء آل خواهر وأسامة الزهراني ووسام الجهني، والمرحلة الثانية ستنطلق من 2 إلى 23 يوليو في مدينة كازان وسيلعب العديد من المباريات الودية ثم يختتم معسكره في إندونيسيا استعداداً للمشاركة.