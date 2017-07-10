منتخب الكاراتيه يختتم تحضيراته

الرياض ـ الرياضية | Monday, 10 July 2017 - 00:00 am

كرَّم الدكتور إبراهيم القناص رئيس الاتحاد السعودي للكاراتيه لاعبي المنتخب السعودي الحاصلين على ميداليات في بطولة الاتحاد الدولي للكاراتيه للشباب والناشئين وتحت ٢١ سنة والتي أقيمت في مدينة أوماج الكرواتية خلال الفترة من ٤ إلى ٩ شوال الجاري، وحقق خلالها اللاعبون ثماني ميداليات بواقع ثلاث ذهبيات ومثلها فضة وبرونزيتين.

وكان المنتخب السعودي للكاراتيه قد أنهى أمس تحضيراته للمشاركة في البطولة الآسيوية الـ ١٤ للناشئين والشباب وتحت ٢١ عاما، والبطولة الآسيوية ١٦ للكبار والتي ستقام في كازاخستان.