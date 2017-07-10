برازيليا أحد يصلان المدينة المنورة

الرياض - الرياضية | Monday, 10 July 2017 - 12:09 pm

وصل إلى المدينة المنورة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين محترفي الفريق الأول لكرة القدم بنادي أحد البرازيليين رونالدو هنريكي ولويز إدواردو.



وكان نادي أحد أعلن عن تعاقده مع الثنائي البرازيلي لتدعيم صفوفه استعدادا لخوض غمار منافسات دوري السعودي للمحترفين.



ولويز إدواردو فيغيريدو من مواليد ( 12 مايو 1991 ) هو صانع لعب برازيلي بدأ مسيرته مع نادي كوريتيبا البرازيلي ومثل نادي فلومينسي البرازيلي موسم 2016 وانتقل بالاعاره الى نادي ناوتيكو البرازيلي



أما رونالدو هنريكي فيريرا دا سيلفا مواليد ( 27 يونيو 1994 ) فهو لاعب محور يلعب في نادي سبورت في الدوري البرازيلي منذ عام 2014 حيث لعب 79 مباراة مع ناديه سبورت البرازيلي