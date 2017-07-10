لوكاكو يبعث رسالة الوداع لجماهير إيفرتون

لندن - رويترز | Monday, 10 July 2017 - 12:43 pm

بعث المهاجم البلجيكي الدولي روميلو لوكاكو برسالة وداع لناديه ايفرتون المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم مع اقتراب انتقاله إلى المنافس المحلي مانشستر يونايتد.



وأحرز لوكاكو 53 هدفا خلال 110 مباريات في الدوري الانجليزي خاضها مع ايفرتون منذ انتقاله إليه قادما من تشيلسي في 2014 وكان قريبا من الحصول على لقب هداف الدوري في الموسم الماضي بعد أن أحرز 25 هدفا بفارق اربعة أهداف فقط عن هاري كين لاعب توتنهام هوتسبير الفائز بجائزة الحذاء الذهبي.



وقال لوكاكو في رسالته عبر موقع انستجرام "أود أن أوجه شكرا كبيرا جدا إلى الجميع في ايفرتون. وأود أن أوجه الشكر إلى المشجعين على ما قدموه من دعم لي طوال أربعة أعوام أمضيناها سويا".



وأضاف اللاعب البلجيكي "وقفتم إلى جانبي ودعمتوني خلال جميع المباريات التي شاركت فيها ويمكنني القول بكل فخر واعتزاز أنني شرفت باللعب أمامكم. كما أوجه الشكر لطواقم العمل في الاستاد وطواقم التدريب لأنكم جعلتوني أشعر أنني في بيتي منذ أول يوم لي مع الفريق".



وأردف لوكاكو "وأقول لزملائي في الفريق أنني سعدت جدا باللعب معكم والعمل معكم وأؤكد لكم أنني سأستفيد من نصائحكم طوال بقية مسيرتي الرياضية. شكرا لنادي ايفرتون".



وأكد مانشستر يونايتد الذي يقوده المدرب البرتغالي المخضرم جوزيه مورينيو أنه وافق على مبلغ التعاقد مع لوكاكو يوم السبت الماضي والذي قدرته وسائل إعلام محلية بنحو 75 مليون جنيه إسترليني (96.65 مليون دولار).



وسينضم لوكاكو في يونايتد إلى المدرب مورينيو الذي سبق له العمل معه في تشيلسي اللندني قبل انتقاله إلى ايفرتون.